Из Сербии экстрадировали обвиняемого в организации незаконной миграции россиянина

Россиянин Ару Багдасарян обвиняется в организации незаконной миграции
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/Генпрокуратура России/genprocrf; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Он получал прибыль от нелегального въезда в РФ иностранцев.
Сербия выдала РФ россиянина Ару Багдасаряна, который был объявлен в международный розыск по обвинению в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Обвиняемый будет доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола.
«За денежное вознаграждение Ара Багдасарян обещал гражданам Индии, желающим добраться до Мексики, „зеленый коридор“ в аэропорту (РФ. — Прим. ред.). Сам он после возбуждения уголовного дела сбежал в Сербию», — отметили в Telegram-канале ведомства.
По информации следствия, криминальный бизнес Багдасарян открыл в 2021 году. Он получал прибыль от нелегального въезда в Россию иностранцев и их незаконного транзитного проезда через страну.
Участники преступной группировки встречали и размещали мигрантов. Кроме того, они занимались оформлением фиктивных документов, дающих право на въезд в другие государства для дальнейшего трудоустройства. Багдасарян руководил действиями участников группы и распределял между ними полученную прибыль.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники Управления ФСБ по Донецкой народной республике задержали жителя Донецка, подозреваемого в шпионаже в пользу киевского режима.
Читайте также
86%
0.04 102.40
0.80
Нашли ошибку?