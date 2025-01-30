Из Сербии экстрадировали обвиняемого в организации незаконной миграции россиянина

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 37 0

Россиянин Ару Багдасарян обвиняется в организации незаконной миграции

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/Генпрокуратура России/genprocrf; 5-tv.ru

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Он получал прибыль от нелегального въезда в РФ иностранцев.

Сербия выдала РФ россиянина Ару Багдасаряна, который был объявлен в международный розыск по обвинению в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Обвиняемый будет доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола.

«За денежное вознаграждение Ара Багдасарян обещал гражданам Индии, желающим добраться до Мексики, „зеленый коридор“ в аэропорту (РФ. — Прим. ред.). Сам он после возбуждения уголовного дела сбежал в Сербию», — отметили в Telegram-канале ведомства.

По информации следствия, криминальный бизнес Багдасарян открыл в 2021 году. Он получал прибыль от нелегального въезда в Россию иностранцев и их незаконного транзитного проезда через страну.

Участники преступной группировки встречали и размещали мигрантов. Кроме того, они занимались оформлением фиктивных документов, дающих право на въезд в другие государства для дальнейшего трудоустройства. Багдасарян руководил действиями участников группы и распределял между ними полученную прибыль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники Управления ФСБ по Донецкой народной республике задержали жителя Донецка, подозреваемого в шпионаже в пользу киевского режима.

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