Зумеры внезапно оценили красоту длинноволосого Нагиева

В сети его теперь именуют не как иначе как «горячий краш».

Отрывок интервью телеведущего Дмитрия Нагиева в эфире программы «Продолжение следует», которую актриса Юлия Меньшова вела на одном из федеральных каналов в начале 2000-х, внезапно стал вирусным в сети.

Ролики с артистом стремительно накапливают лайки, их репостнули уже бессчетное множество раз. Не остаются такие видео, конечно, без комментариев.

Фото: © РИА Новости

Девушки-зумеры буквально сходят с ума по Нагиеву образца 2002–2005 годов — времен выхода на ТВ скандального ток-шоу «Окна», которое представительницы прекрасного пола смотрели, кажется, не ради драк в эфире, не ради историй о безответной любви или абьюза (да тогда и слова-то такого не было), а только за тем, чтобы полюбоваться ведущим. Он, кстати, без стеснения флиртовал со всеми, с кем успевал за 30-40 минут, что длилась одна программа — как с героинями, так и со зрительницами.

И сегодня, вероятно, дети тех, кто сходил с ума по Нагиеву, как и их мамы «вкрашиваются» в телеведущего.

«Боже, как же он горяч»,

«О боже, Нагиев — такой сок», — пишут пользователи женского пола в сети.

Сам 57-летний телеведущий еще не отреагировал на свою возросшую популярность.

Ранее 5-tv.ru писал, что стилист Александр Рогов включил Дмитрия Нагиева в свой список самых сексуальных мужчин России.