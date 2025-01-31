Россию не пригласят на Мюнхенскую конференцию по безопасности

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 22 0

РФ не принимает участия в собрании с 2022 года.

Россию не пригласят на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Фото: www.globallookpress.com/Tobias Hase

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Российских политиков не пригласят на Мюнхенскую конференцию по безопасности (MSC), которая состоится в феврале. Об этом 5-tv.ru рассказал представитель мероприятия.

В 2025 году 61-я конференция пройдет с 14 по 16 февраля. Но РФ не будет присутствовать.

«Представители российского правительства не будут приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности 2025 года», — сообщил он.

MSC проводится ежегодно с февраля 1963 года. Во время конференции политики, неправительственные организации и военные из разных стран обсуждают вопросы в сфере безопасности и обороны. В 2024 году основная тема собрания касалась конфликта на Украине.

В 2022 году Россия отказалась принимать участие, объясняя это тем, что конференция утратила объективность. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, MSC превратилась в «балаган с антироссийской направленностью». Она также отметила, что значительно упал уровень экспертизы организации. Ведь во время начала пандемии коронавируса западные страны пытались игнорировать обстановку в мире.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС.

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