Виновато темное прошлое: дело о депортации принца Гарри из США дошло до суда

Причиной стали откровения герцога Сассекского в своей автобиографии.

В федеральном суде Вашингтона пройдет заседание по делу, которое может привести к депортации принца Гарри. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Аналитический центр Heritage Foundation потребовал раскрыть визовые документы герцога Сассекского, поскольку ставит под сомнение законность его въезда в США в 2020 году.

Принц Гарри при получении американской визы должен был сообщить, употребляет ли он наркотические вещества. В 2023 году на свет вышла его автобиография под названием «Запасной». В мемуарах он признался, что пробовал ряд тяжелых наркотиков, изменяющих сознание, после смерти своей матери принцессы Дианы.

Heritage Foundation подозревает, что или принц Гарри намеренно скрыл данный факт, или получил особое отношение. В издании отметили, что «темное» прошлое может стать причиной для депортации младшего сына короля Великобритании Карла III из Штатов.

Слушание назначено на 5 февраля. К слову, еще в ноябре 2024 года президент США Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании говорил, что после своей победы предпримет меры, если в ходе дела будет доказано об обмане принца Гарри.

Трамп неоднократно критиковал герцога Сассекского и его жену Меган Маркл. В феврале 2024-го политик заявил, что Гарри «предал королеву».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что принц Гарри и Меган Маркл рассматривают возможность переезда из США из-за победы Дональда Трампа на выборах.