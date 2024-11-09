Принц Гарри и Меган Маркл хотят переехать из США из-за победы Трампа

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 28 0

Но и без этого желания чету могут депортировать из страны из-за недостоверной информации в визе.

Принц Гарри и Меган Маркл хотят переехать из США из-за победы Трампа

Фото: www.globallookpress.com/I-Images

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Принц Гарри и Меган Маркл рассматривают возможность переезда из США на фоне победы на президентских выборах Дональда Трампа. Об этом сообщает британский портал Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

Отмечается, что пара не просто так месяц назад приобрела недвижимость в Португалии — они уже начали искать пути к отступлению.

Дональд Трамп прежде затрагивал эту тему и заявлял, что принц Гарри, который живет в Калифорнии уже четыре года, не получит «особых привилегий», а это значит, что он может быть депортированным. Такое произойдет, если окажется, что он указал недостоверную информацию в своей визе.

Подобный исход вполне вероятен, ведь недавно принц Гарри признался в употреблении запрещенных веществ, но, возможно, забыл указать это в своей анкете.

«Мы можем ожидать, что в ближайшие годы Гарри еще не раз вернется в Великобританию», — отметил инсайдер.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Карл III на самом деле избегает встреч с принцем Гарри.

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