Мишустин: внедрение ИИ определит контуры будущего мироустройства

Мир находится в состоянии бескомпромиссной технологической гонки, которая определит контуры будущего мироустройства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии форума Digital Almaty.

«Сегодня от уровня внедрения современных решений, прежде всего цифровых и на основе искусственного интеллекта, зависит развитие государств и экономик», — подчеркнул Мишустин.

По словам премьера, параллельно с построением глобальной цифровой архитектуры все отчетливее проявляются противоречия в подходах к решению ключевых проблем: преодолению цифрового неравенства, обеспечению доступа к инновациям, регулированию этических аспектов искусственного интеллекта и выстраиванию комплексных систем национальной безопасности в новых технологических условиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотной авиации. Президент РФ Владимир Путин отметил, что для реализации этого плана необходимо развить систему сервиса беспилотников как внутри страны на отечественном технологическом производстве, так и за ее границами.