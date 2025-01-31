Мишустин: внедрение ИИ определит контуры будущего мироустройства

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 45 0

По словам премьер-министра РФ, все отчетливее проявляются противоречия в построении глобальной цифровой архитектуры.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мир находится в состоянии бескомпромиссной технологической гонки, которая определит контуры будущего мироустройства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии форума Digital Almaty.

«Сегодня от уровня внедрения современных решений, прежде всего цифровых и на основе искусственного интеллекта, зависит развитие государств и экономик», — подчеркнул Мишустин.

По словам премьера, параллельно с построением глобальной цифровой архитектуры все отчетливее проявляются противоречия в подходах к решению ключевых проблем: преодолению цифрового неравенства, обеспечению доступа к инновациям, регулированию этических аспектов искусственного интеллекта и выстраиванию комплексных систем национальной безопасности в новых технологических условиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотной авиации. Президент РФ Владимир Путин отметил, что для реализации этого плана необходимо развить систему сервиса беспилотников как внутри страны на отечественном технологическом производстве, так и за ее границами.

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