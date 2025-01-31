Парламент Абхазии рассматривает возможность открытия избирательных участков в РФ

Парламент Абхазии внес законопроект, который позволит открыть дополнительные избирательные участки в разных городах России. В Москве, например, уже заявили, что будут готовы оказать поддержку, в том числе подобрать помещения и обеспечить охрану общественного порядка. Как отмечают в предвыборных штабах кандидатов, двух участков, которые сейчас есть в нашей стране, явно недостаточно.

Тем более что в проведении прозрачных и демократических выборов заинтересованы обе страны. Стабильность и спокойствие в регионе очень важны, особенно в преддверии туристического сезона. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

За предстоящими выборами в Абхазии внимательно следят не только местные жители, но и сотни тысяч россиян, которые привыкли отдыхать в «стране души» — именно так переводится Апсны, абхазское название республики. Минувший сезон побил все рекорды.

«Абхазия входит в число лидеров по выездным направлениям. В прошлом году только с туристическими целями эту страну посетило 1,5 миллиона российских туристов. Если ситуация будет стабильная и спокойная, то, конечно, туристы будут выбирать Абхазию», — отметил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Стабильная и спокойная ситуация — залог успешного сезона, а значит, благополучия простых людей, большинство из которых так или иначе связаны с туризмом. Любые волнения сразу отражаются на потоке отдыхающих. Осенние беспорядки, когда оппозиция выступала против соглашения об инвестициях, а также предвыборные заявления некоторых политиков уже вызвали опасения у туристов.

«Мы сейчас видим действительно замедление спроса. Все ожидают решения вопросов. Понятно, что-то, что происходило осенью, вызвало вопросы у туристов. Сейчас все ожидают выборов. Мы видим снижение спроса более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказала эксперт по внутреннему туризму РСТ, коммерческий директор туроператора Оксана Булах.

Выборы, которые состоятся 15 февраля, внеочередные. После ноябрьских протестов президент Абхазии Аслан Бжания досрочно сложил полномочия. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, но основная борьба, по данным социологов, развернется между двумя очевидными фаворитами гонки. На первом месте — ВЦИОМ оценивает его рейтинг в 33% — действующий вице-президент Бадра Гунба. До регистрации кандидатом он исполнял обязанности президента.

«Гражданское общество и институты власти — это не два противоборствующих лагеря, а единый организм, одно целое. То, что делает непобедимой и сильной нашу страну», — сказал и. о. главы государства, кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба.

Его главный соперник — представитель оппозиции Адгур Ардзинба — принимал активное участие в ноябрьских событиях, собственно, они и сделали его кандидатом.

«Никакая оппозиция, никакой Адгур Ардзинба, никакая-то там партия ничего из себя не представляют, если народ не встанет», — говорит кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба.

Его рейтинг в целом оценивают в 15%, но опрос проводился до главного скандала этой кампании. На встрече с Адгуром Ардзинбой один из его сторонников, председатель ветеранской организации Аполлон Шинкуба, с трибуны пригрозил взять в руки оружие в случае поражения на выборах.

«Теперь все в наших руках. Если придут те, которых поставили, те, которые ушли, то я не знаю, может Аполлон Шинкуба сошел с ума, но, возможно, придется вытаскивать спрятанное оружие», — заявил председатель совета старейшин Абхазии Аполлон Шинкуба.

Это заявление вызвало огромный резонанс в республике, ветераны резко осудили Шинкубу.

«Ты, как человек, который возглавляет нашу ветеранскую организацию, должен между нами стоять. А ты говоришь о том, что вы достанете оружие, которое спрятано. Против кого ты достанешь это оружие? Против нас? Против народа?» — возмутился ветеран грузинско-абхазской войны Вадим Кутерия.

Но в целом обстановка в республике спокойная. Выборы, независимо от их итогов, не изменят базовых принципов. Абхазия и Россия в любом случае останутся братскими странами.