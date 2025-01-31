Суд заочно арестовал главу Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Спортивный функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд заочно арестовал главу Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманова

Фото: www.globallookpress.com/ Svetlana Vozmilova

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Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал главу Федерации фигурного катания столицы, председателя совета директоров ОАО «Бамстройпуть» Антона Абдурахманова. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Уточняется, что предприниматель и спортивный функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Санкция на его арест сроком на два месяца выдана по ходатайству следствия об избрании в отношении Абдурахманова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Известно, что глава Федерации фигурного катания Москвы ранее покинул Россию «по юридическим причинам».

В это же день Тверской суд Москвы арестовал директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Ему грозит тюремный срок от восьми до 15 лет со штрафом. Пока что Гребенников взят под стражу на один месяц и 19 суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-гендиректор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин арестован до 29 марта по делу о взятке.

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