Суд заочно арестовал главу Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманова

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал главу Федерации фигурного катания столицы, председателя совета директоров ОАО «Бамстройпуть» Антона Абдурахманова. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Уточняется, что предприниматель и спортивный функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Санкция на его арест сроком на два месяца выдана по ходатайству следствия об избрании в отношении Абдурахманова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Известно, что глава Федерации фигурного катания Москвы ранее покинул Россию «по юридическим причинам».

В это же день Тверской суд Москвы арестовал директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Ему грозит тюремный срок от восьми до 15 лет со штрафом. Пока что Гребенников взят под стражу на один месяц и 19 суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-гендиректор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин арестован до 29 марта по делу о взятке.