Замглавы УФАС по Петербургу задержана по делу о превышении полномочий

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Ее подозревают в махинациях в конкурсах по госзакупкам.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Василеостровский районный суд Петербурга отправил под домашний арест заместителя главы городского управления ФАС Екатерину Даниловскую.

По версии следствия, Даниловская, пользуясь служебным положением, влияла на результаты тендеров. В частности, на установку камер и систем безопасности на городских школах, детсадах и больницах.

Но в ходе конкурса поступали претензии от так называемых «профессиональных жалобщиков». Малейшее нарушение, например, неуместно поставленная запятая в документе, могли стать поводом для пересмотра.

А когда его проводили снова — выигрывали уже нужные участники. Так, уже установлено, что одна из компаний, которая честно боролась за проект, неожиданно лишилась 99 контрактов. Уже после того, как была признана победителем. Предприятие понесло ущерб на 187 миллионов рублей.

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