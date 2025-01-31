Умер Прикинутый из «Бумера» — актер Анатолий Зобнин

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 89 0

Умер актер из «Бумера» Анатолий Зобнин

Умер Прикинутый из «Бумера» — актер Анатолий Зобнин

Фото: Кадр из х/ф «Бумер». реж.: Пётр Буслов, 2003.

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Причиной смерти артиста стало тяжелое заболевание.

Актер Анатолий Зобнин, известный ролью Прикинутого в фильме «Бумер», скончался в больнице. Трагическую новость сообщил источник 5-tv.ru.

«Зобнин скончался в больнице ночью 31 января», — рассказал собеседник.

Он уточнил, что незадолго до смерти Зобнин был госпитализирован с пневмонией, которая развилась у него на фоне онкологического заболевания.

Анатолий Зобнин родился во Владивостоке, в 1984 году окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Невельского (сейчас Морской государственный университет), работал на судах, в конце 90-х перебрался в Москву.

В культовый фильм «Бумер» Зобнин попал благодаря дружбе с режиссером и сценаристом картины Петром Бусловым, с которым он познакомился в возрасте 15 лет во Владивостоке. Роль Прикинутого стала единственной в актерской карьере Зобнина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «золотого века» Голливуда Джен Шепард скончалась в возрасте 96 лет от пневмонии.

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Умер Прикинутый из «Бумера» — актер Анатолий Зобнин

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