Причиной смерти артиста стало тяжелое заболевание.

Актер Анатолий Зобнин, известный ролью Прикинутого в фильме «Бумер», скончался в больнице. Трагическую новость сообщил источник 5-tv.ru.

«Зобнин скончался в больнице ночью 31 января», — рассказал собеседник.

Он уточнил, что незадолго до смерти Зобнин был госпитализирован с пневмонией, которая развилась у него на фоне онкологического заболевания.

Анатолий Зобнин родился во Владивостоке, в 1984 году окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Невельского (сейчас Морской государственный университет), работал на судах, в конце 90-х перебрался в Москву.

В культовый фильм «Бумер» Зобнин попал благодаря дружбе с режиссером и сценаристом картины Петром Бусловым, с которым он познакомился в возрасте 15 лет во Владивостоке. Роль Прикинутого стала единственной в актерской карьере Зобнина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «золотого века» Голливуда Джен Шепард скончалась в возрасте 96 лет от пневмонии.