Умер Прикинутый из «Бумера» — актер Анатолий Зобнин
Умер актер из «Бумера» Анатолий Зобнин
Фото: Кадр из х/ф «Бумер». реж.: Пётр Буслов, 2003.
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Причиной смерти артиста стало тяжелое заболевание.
Актер Анатолий Зобнин, известный ролью Прикинутого в фильме «Бумер», скончался в больнице. Трагическую новость сообщил источник 5-tv.ru.
«Зобнин скончался в больнице ночью 31 января», — рассказал собеседник.
Он уточнил, что незадолго до смерти Зобнин был госпитализирован с пневмонией, которая развилась у него на фоне онкологического заболевания.
Анатолий Зобнин родился во Владивостоке, в 1984 году окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Невельского (сейчас Морской государственный университет), работал на судах, в конце 90-х перебрался в Москву.
В культовый фильм «Бумер» Зобнин попал благодаря дружбе с режиссером и сценаристом картины Петром Бусловым, с которым он познакомился в возрасте 15 лет во Владивостоке. Роль Прикинутого стала единственной в актерской карьере Зобнина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «золотого века» Голливуда Джен Шепард скончалась в возрасте 96 лет от пневмонии.
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