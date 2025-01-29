Умерла звезда «золотого века» Голливуда Джен Шепард

Актрисе было 96 лет.

Американская актриса Джен Шепард скончалась в возрасте 96 лет от пневмонии. Об этом сообщил The Hollywood Reporter. Болезнь забрала жизнь артистки в одной из больниц Калифорнии.

«Она была хорошей, нам будет очень ее не хватать», — поделился сын погибшей Брендон в беседе с журналистами.

Пока неизвестно, где и когда пройдет прощание с Шепард. При жизни ее называли «иконой Голливуда» и звездой его «золотого века». Карьера артистки началась с участия в театральных проектах. Затем уже появились роли в кино.

Актриса сыграла в лентах «Большой город», «Дымок из ствола», «Одинокий рейнджер», «Дни в долине смерти» и «Дорожный патруль». К слову, Джен неоднократно снималась вместе с Элвисом Пресли, например, в фильмах «Кинг Креол» и «Рай в гавайском стиле».

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