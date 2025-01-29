Умерла звезда «золотого века» Голливуда Джен Шепард
Американская актриса Джен Шепард умерла на 97-м году жизни от пневмонии
Фото: Фото из открытых источников
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Актрисе было 96 лет.
Американская актриса Джен Шепард скончалась в возрасте 96 лет от пневмонии. Об этом сообщил The Hollywood Reporter. Болезнь забрала жизнь артистки в одной из больниц Калифорнии.
«Она была хорошей, нам будет очень ее не хватать», — поделился сын погибшей Брендон в беседе с журналистами.
Пока неизвестно, где и когда пройдет прощание с Шепард. При жизни ее называли «иконой Голливуда» и звездой его «золотого века». Карьера артистки началась с участия в театральных проектах. Затем уже появились роли в кино.
Актриса сыграла в лентах «Большой город», «Дымок из ствола», «Одинокий рейнджер», «Дни в долине смерти» и «Дорожный патруль». К слову, Джен неоднократно снималась вместе с Элвисом Пресли, например, в фильмах «Кинг Креол» и «Рай в гавайском стиле».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер и медиаменеджер Игорь Янковский скончался на 74-м году жизни. Его отец — народный артист СССР Ростислав Янковский, а дядя — народный артист СССР Олег Янковский. Игорь пошел по их стопам: служил в театре, а также играл в кино и телевизионных сериалах.
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