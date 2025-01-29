Умерла звезда «золотого века» Голливуда Джен Шепард

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Американская актриса Джен Шепард умерла на 97-м году жизни от пневмонии

Умерла звезда «золотого века» Голливуда Джен Шепард

Фото: Фото из открытых источников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актрисе было 96 лет.

Американская актриса Джен Шепард скончалась в возрасте 96 лет от пневмонии. Об этом сообщил The Hollywood Reporter. Болезнь забрала жизнь артистки в одной из больниц Калифорнии.

«Она была хорошей, нам будет очень ее не хватать», — поделился сын погибшей Брендон в беседе с журналистами.

Пока неизвестно, где и когда пройдет прощание с Шепард. При жизни ее называли «иконой Голливуда» и звездой его «золотого века». Карьера артистки началась с участия в театральных проектах. Затем уже появились роли в кино.

Актриса сыграла в лентах «Большой город», «Дымок из ствола», «Одинокий рейнджер», «Дни в долине смерти» и «Дорожный патруль». К слову, Джен неоднократно снималась вместе с Элвисом Пресли, например, в фильмах «Кинг Креол» и «Рай в гавайском стиле».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер и медиаменеджер Игорь Янковский скончался на 74-м году жизни. Его отец — народный артист СССР Ростислав Янковский, а дядя — народный артист СССР Олег Янковский. Игорь пошел по их стопам: служил в театре, а также играл в кино и телевизионных сериалах.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.97
0.84 101.60
-1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:54
Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС
0:34
Манипуляции допуслугами: Госдума рассмотрит защищающий от лишних трат проект
0:14
Умерла звезда «золотого века» Голливуда Джен Шепард
23:54
Красный Крест: в Африке может произойти утечка опасных вирусов
23:35
Метеочувствительные, готовьтесь: что ожидать от магнитной бури 29 января
23:17
Умер актер Алексей Булатов

Сейчас читают

Ледокол «50 лет Победы» и сухогруз Yamal krechet столкнулись в Карском море
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
«Я его фанатка»: Барбара Де Рехиль про знакомство с Александром Петровым
До гибели человечества — 89 секунд: что такое часы Судного дня и как они работают

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год