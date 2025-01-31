Спасатели нашли тело погибшей в авиакатастрофе в США фигуристки Шишковой

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 43 0

Спортсменка находилась на борту вместе с супругом — Вадимом Наумовым.

Тело погибшей в авиакатастрофе фигуристки Шишковой обнаружено в США

Фото: Беззубов Владимир/ТАСС

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Тело погибшей в авиакатастрофе в Вашингтоне российской фигуристки и чемпионки мира 1994 года Евгении Шишковой было найдено водолазами. Об этом сообщила мать ее мужа, Вадима Наумова. Супруги летели на лайнере вместе.

Женщина рассказала, что смогла связаться с Максимом — единственным сыном пары, который сейчас находится на месте трагедии.

«Мы совсем недавно смогли с ним поговорить. Он сказал, что нашли тело мамы. А о папе пока ничего не известно. До сих пор ждем», — поделилась женщина с KP.RU.

Прежде официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что были установлены имена троих погибших россиян, летевших этим рейсом. Это Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская. В США они вели тренерскую деятельность по фигурному катанию. Также появились данные, что еще у одного погибшего был паспорт гражданина России. Информация находится в процессе проверки.

Напомним, самолет American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, в котором были три пилота, в ночь на 30 января. Это случилось в Вашингтоне неподалеку от Национального аэропорта имени Рональда Рейгана. Оба лайнера упали в реку Потомак. Выживших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели обнаружили тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне.

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