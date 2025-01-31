Спасатели обнаружили тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 50 0

Всего на борту пассажирского самолета находились 60 человек.

В Вашингтоне из реки извлекли тела более 40 погибших в авиакатастрофе

Фото: Reuters/Carlos Barria

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Тема:
Авиакатастрофа в Вашингтоне

В Вашингтоне из реки Потомак извлекли тела более 40 погибших в авиакатастрофе. Об этом сообщил телеканал CNN.

«По данным CNN, полученным от многочисленных источников, осведомленных о ходе спасательных работ, по состоянию на четверг днем ​​из реки Потомак было извлечено более 40 тел», — говорится в сообщении.

Работы по поиску жертв проводятся при дневном свете. Предположительно, большинство тел, до которых водолазы могли добраться, не вынимая воздушное судно из воды, уже найдены. Другая часть погибших может находиться в хвосте фюзеляжа.

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Трагедия произошла в ночь на 30 января. В Вашингтоне рядом с Национальным аэропортом имени Рональда Рейгана столкнулись пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk, в результате чего они упали в реку Потомак.

Всего на борту American Airlines находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. А в «Черном ястребе» — трое солдат армии США.

В самолете летели 14 фигуристов, в том числе бывшие российские и спортсмены, которые возвращались с чемпионата США. Среди них были чемпионы мира в парном катании Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также фигурист Александр Кирсанов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что американцы боятся летать после авиакатастрофы в Вашингтоне.

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