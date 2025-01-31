Вооруженный грабитель вынес из банка в Екатеринбурге семь миллионов рублей

Вооруженный грабитель в Екатеринбурге вынес из отделения местного банка семь миллионов рублей. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник в маске вошел в банк и, угрожая его сотрудникам похожим на пистолет предметом, похитил деньги. Преступление было совершено вечером 31 января на проспекте Космонавтов в Орджоникидзевском районе. Точный ущерб банка подсчитывается.

«Задержать по горячим следам грабителя не удалось. На месте продолжают работать следователи. Они опрашивают сотрудников банка и анализируют записи с камер видеонаблюдения», — передал с места происшествия корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Солодков.

Ранее сообщалось, что российского хоккеиста, нападающего американского клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина ограбили. Во время игры его команды с «Оттавой» в регулярном чемпионате НХЛ неизвестные проникли в дом спортсмена в Сьюикли-Хайтс (Пенсильвания) и украли три чемпионских перстня за победы в Кубке Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах.

Придя домой, Малкин увидел выбитую заднюю дверь дома и вскрытый сейф. При этом сигнализация и камеры видеонаблюдения оказались отключены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Юлии Паршуты и Айзы в новогодние праздники украли миллионы.