Начало года не задалось: у Юлии Паршуты и Айзы украли миллионы

Певицу Юлию Паршуту ограбили во время новогодних праздников. Как преступники проникли в охраняемую квартиру и что из нее вынесли? Почему под подозрение попала домработница звезды? И кого еще из знаменитостей обокрали во время новогоднего отпуска? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я себя чувствую прекрасно, и слава Богу. Все в порядке, и с ментальными, надеюсь, тоже. И с психикой. Живы-здоровы и слава Богу», — заявила Юлия Паршута.

У певицы начало года сразу не задалось. СМИ пишут: преступники вынесли из элитных апартаментов звезды около трех миллионов рублей. А также дорогие часы и ювелирные украшения, которые хранились в сейфе. Его, по данным прессы, злоумышленники вскрывали ножом и отверткой.

«Лицу или лицам, совершившим данное преступление, грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей», — объяснила адвокат Дарья Юрова.

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Под подозрением находится ближайшее окружение артистки, в частности, ее домработница. Ведь дверь в квартиру Юлии, по оперативным данным, была не взломана, а открыта ключом.

«Невозможно здесь говорить о деньгах. В них душа, в них сердце вложены. Поэтому мне сложно что-то говорить о материализме, о материализованном», — призналась Паршута.

«Я не удивлюсь, что кто-то из своих мог сделать. Сейф, наверное, не поможет. Усилить охрану и ценности хранить в банковской ячейке», — высказался сосед певицы.

«На улицах везде камеры, а здесь-то, наверное, точно. Вот камера висит. Видно же, кто пришел, кто ушел. Я думаю, найдут», — предположил другой сосед звезды.

Поклонники сочувствуют Паршуте и невольно вспоминают случаи, когда ее коллеги уже лишались ценностей по вине своего персонала. По данным СМИ, пять лет назад домработница Ольги Тумайкиной украла у нее ювелирные изделия с изумрудами и бриллиантами на сумму более 800 тысяч рублей.

«Не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы мы узнали человека с какой-нибудь очень другой стороны, чем уже то, что мы успеваем видеть. Начиная от доброго человека, заканчивая чудовищно злым, жалким», — отметила актриса.

Елену Проклову в 2022-м обчистила семейная пара, которая три года помогала актрисе по хозяйству. Во время ее отсутствия они вывезли из дома не только драгоценности, но и нижнее белье хозяйки.

«На самом деле это сплошь и рядом. У меня тоже были ситуации с садовником, который также своровал кое-что, потом мы возвращали. Были ситуации с домработницей, пропадали часы. К сожалению, очень часто это близкие люди», — рассказала певица Анна Калашникова.

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В 2020 году Лолита одним днем уволила уборщицу спустя 15 лет сотрудничества за кражу денег.

«Знаете, я заметила одну вещь: когда у меня была домработница много лет назад, у меня все цветы были чахлые. Вообще ничего не… Думала, я приехала, уехала, купила 11 лет назад, оно так и не прибавляет. Сейчас у меня деревья», — заявила артистка.

Впрочем, звезды лишаются накоплений не только по вине обслуживающего персонала. Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай в канун Нового года стала жертвой телефонных аферистов из Индонезии.

«Тут мошенники тоже есть, но они действуют иначе. Без звонков, а просто списывают с карты деньги, типа покупка с какого-то сайта. Очень расстроена», — уточнила блогер.

Знаменитость, по ее словам, потеряла более трех миллионов рублей. Сейчас она пытается решить вопрос с местным банком и надеется вернуть хотя бы часть украденных денег.

«Мы все с вами жертвы мошенников, можем оказаться в любой день, в любой точке земного шара. Те люди, которые кого-то обманули, понимаете, не будет им сна никогда. Смотрите, многие же оказались за решеткой, да? Многих все равно поймали, как веревочка ни вейся. Нельзя жить вне закона», — подчеркнул продюсер Иосиф Пригожин.

Под Новый год едва не ограбили и Настю Ивлееву. СМИ пишут: 30 декабря неизвестный мужчина незаконно проник в ее загородный особняк. Он разбил окно битой, но так и не успел ничего взять. Оперативно был задержан полицией, причем не впервые.

«В августе этого года он проник ко мне домой ночью, пока я спала, с битами и прочими вспомогательными инструментами, предварительно раздевшись. Спасло то, что из ванной комнаты у меня есть выход на крышу, где я и простояла до момента приезда охраны и служб», — поделилась блогер Ивлеева.

Злоумышленников, обокравших квартиру Паршуты, пока не нашли. Правоохранительные органы проводят расследование. Поклонники артистки надеются, что в итоге ей удастся вернуть хотя бы часть похищенного.