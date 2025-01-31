Иосиф Пригожин ответил на слова бывшего мужа Валерии об ее изменах

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

Первый супруг певицы Леонид Ярошевский написал книгу, а также дал множество интервью, в которых показал ее не с лучшей стороны.

Иосиф Пригожин ответил на слова бывшего мужа Валерии об ее изменах

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заступился за жену, певицу Валерию, чье прошлое снова активно обсуждается в сети. В интервью журналистам телеканала «360» он прокомментировал заявления первого мужа народной артистки РФ Леонила Ярошевского.

Известно, что мужчина помогал ее карьере на первых шагах, а после развода не справился с эмоциями. По собственным словам, даже подумывал о суициде. А спустя много лет и множество бесед с представителями СМИ написал книгу «Валерия. „Паровоз“ из Аткарска», в которой рассказал свою правду.

В этих мемуарах Ярошевский намекал, что отношения Валерии со вторым мужем и продюсером Александром Шульгиным начались, когда она еще была в браке с ним.

Мол, однажды ночью поехала к шоумену «посмотреть видео», а вернулась только утром. А там уже и до развода было недалеко. Предательство Ярошевский еще много раз обсуждал публично. Иосиф Пригожин, третий муж певицы, уверен, что тот поступил «не по-мужски».

«Ну хотелось ему историю своей любви рассказать… Что он сделал для Леры? Он что, ей бриллианты покупал? Они жили в комнате с тараканами. К успеху народной артистки Валерии он никакого отношения не имеет. А Лера еще переживала, что сделала больно человеку, уйдя от него. Он был ее первой любовью, а стал первой ошибкой», — заявил продюсер.

Годы идут, жизнь меняется, и надо прекращать жить прошлым, как это делает Ярошевский, жить обидой на кого-то нельзя, считает Пригожин. Сам он, как и супруга, не собирается каким-либо образом реагировать на «обличительные» заявления и доказывать свою правду. У пары и без этого есть чем заняться, например, подготовкой к выпуску нового сингла.

Ранее 5-tv.ru писал, что очень скоро в семье Пригожина и Валерии намечается пополнение. Невестка артистки Лиана Шульгина ждет второго ребенка.

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