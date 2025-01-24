«Вот-вот взорвется»: беременная невестка Валерии пожаловалась на сильные боли

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 33 0

Беременная невестка Валерии пожаловалась на сильные боли

«Вот-вот взорвется»: беременная невестка Валерии пожаловалась на сильные боли

Фото: Instagram*/lianashulginaa

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Родственница знаменитости признается, что вынашивание первого ребенка протекало совсем по-другому.

У беременной невестки певицы Валерии — Лианы появились сильные боли. Об этом рассказала сама девушка в своем Telegram-канале.

Жена Арсения Шульгина, сына Валерии, находится на 27 неделе. Недавно Лиана уже попадала в больницу с подозрением на анемию. Бедующей матери сделали капельницу, скорректировали витамины и отпустили домой. Однако ей вновь стало плохо.

«Как по щелчку — сильная мигрень с пульсирующей болью, слабость, головокружение, голова как будто вот-вот и взорвется, было невозможно даже моргать, думала, придется вызвать скорую», — описывает Лиана.

Проблема в том, что недостаток железа быстро не восстанавливается, объясняет блогер. Поэтому остается только ждать.

А еще Шульгина отмечает, что первая ее беременность была совершенно другой, и подобных приступов не было. А в этот раз происходит уже второй, первый, точно такой же, случился на десятой неделе.

«Вообще, конечно, первая и вторая беременность, как небо и земля — разные. Думаю, дело не в разнополых детях, как это часто говорят. Хотя, тоже вопрос», — пишет Лиана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что невестка Валерии назвала возможную дату родов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.10
0.82 103.66
0.42
Календарь полнолуний на 2025 год: советы и запреты

Последние новости

18:35
Малыш вырос: Диана Гурцкая обеспокоена взрослением сына
18:25
«Деловые, но прагматичные»: как на самом деле Путин относится к Трампу
18:18
Путин: Правительство Москвы выполнило все задачи по инновационному кластеру МГУ
17:58
«Вот-вот взорвется»: беременная невестка Валерии пожаловалась на сильные боли
17:50
Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине
17:47
Сотрудники ФСБ задержали пилота по подозрению в госизмене

Сейчас читают

В Новой Москве сбили беспилотник
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Это не Мелания: вся правда о главной женщине Дональда Трампа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год