«Вот-вот взорвется»: беременная невестка Валерии пожаловалась на сильные боли

Родственница знаменитости признается, что вынашивание первого ребенка протекало совсем по-другому.

У беременной невестки певицы Валерии — Лианы появились сильные боли. Об этом рассказала сама девушка в своем Telegram-канале.

Жена Арсения Шульгина, сына Валерии, находится на 27 неделе. Недавно Лиана уже попадала в больницу с подозрением на анемию. Бедующей матери сделали капельницу, скорректировали витамины и отпустили домой. Однако ей вновь стало плохо.

«Как по щелчку — сильная мигрень с пульсирующей болью, слабость, головокружение, голова как будто вот-вот и взорвется, было невозможно даже моргать, думала, придется вызвать скорую», — описывает Лиана.

Проблема в том, что недостаток железа быстро не восстанавливается, объясняет блогер. Поэтому остается только ждать.

А еще Шульгина отмечает, что первая ее беременность была совершенно другой, и подобных приступов не было. А в этот раз происходит уже второй, первый, точно такой же, случился на десятой неделе.

«Вообще, конечно, первая и вторая беременность, как небо и земля — разные. Думаю, дело не в разнополых детях, как это часто говорят. Хотя, тоже вопрос», — пишет Лиана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что невестка Валерии назвала возможную дату родов.

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