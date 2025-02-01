Горят дома: самолет упал рядом с жилым кварталом в Филадельфии

Местные журналисты сообщают о жертвах.

Пассажирский самолет потерпел крушение в непосредственной близости от жилого квартала на северо-востоке американского города Филадельфии. Новость сообщает телеканал CBS News со ссылкой на местное полицейское управление.

«На борту находились два человека. В полиции уточнили, что на земле есть и другие пострадавшие», — говорится в статье.

Позднее Fox News сообщил, что на борту лайнера было шестеро человек — два пилота, два доктора, пациент и член семьи.

На месте падения начался пожар, охвативший несколько домов. По данным полицейского управления города, на борту лайнера находилось два человека. Количество жертв и пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал про самые жуткие авиакатастрофы в истории спорта. Среди них — гибель хоккейной команды «Локомотив» (крушение произошло в 2011 году), гибель бразильских футболистов в Колумбии в 2016-м, гибель фигуристов под Брюсселем в 1961-м, а также крушение лайнера с командой Манчестер Юнайтед на борту в 1958 году.