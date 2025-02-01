Выживший в Охотском море Пичугин будет ждать суда под подпиской о невыезде

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 41 0

Мужчина отправился в плавание с братом и племянником. Во время дрейфа его родные погибли.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Михаилу Пичугину, который выжил после 67 дней дрейфа на лодке в Охотском море, суд избрал подписку о невыезде в качестве меры пресечения. Об этом рассказал 5-tv.ru адвокат мужчины Андрей Назаров.

«Подписка о невыезде с надлежащим поведением», — заявил он.

В августе Пичугин вместе с братом и племянником отправился в плаванье на судне катамаранного типа «Байкал 470». Они отправились от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в направлении Охинского района Сахалинской области. Через время связь с туристами была утеряна.

Лодку удалось обнаружить в октябре в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Выжившим был только Пичугин, его двое родственников скончались.

Михаилу Пичугину инкриминируется нарушение правил, регламентирующих безопасность движения и эксплуатацию судов внутреннего водного транспорта, что привело к гибели двух человек по неосторожности. По словам правоохранителей, мужчина не имел права на лодке отплывать от берега дальше, чем на пять километров.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что выжившего в Охотском море мужчину могли спасти раньше.

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