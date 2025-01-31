Выжившему в Охотском море Михаилу Пичугину предъявлено обвинение

Выжившему после 67 дней дрейфа на лодке в Охотском море Михаилу Пичугину предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СУТ СК) России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/vm_sut; 5-tv.ru

«Следствием установлено, что судоводитель (Пичугин — Прим. ред.), управляя маломерным судном с неисправным подвесным лодочным мотором, следовал по проложенному маршруту, не соответствующему правилам безопасности судовождения, с пассажирами на борту и допустил нахождение судна в запрещенном для него районе плавания», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что вследствие ненадлежащего исполнения Пичугиным обязанностей по поддержанию лодочного мотора в исправном состоянии он (мотор) вышел из строя, что привело к длительному неуправляемому дрейфу судна и гибели в итоге двух пассажиров.

Отмечается, что Пичугину предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения.

Правоохранители ранее заявили, что Пичугин не имел права на лодке «Байкат 470» отплывать от берега дальше, чем на пять километров, и тем более пытаться совершить 150-километровый переход от Шантарских островов до берега Сахалина.

В техническом освидетельствовании судна указана категория сложности четыре, разряд четыре. Это означает, что район плавания для подобного маломерного судна от берега ограничен 2,7 морской мили или пятью километрами.

В начале октября в акватории Охотского моря обнаружили лодку, которая пропала 9 августа. В ней был единственный выживший — Михаил Пичугин. Его брата Сергея и племянника Илью нашли мертвыми. Пичугин находился в тяжелом состоянии. Он похудел на 50 килограммов. Если вина мужчины в гибели родственников будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выжившего в Охотском море Михаила Пичугина выписали из больницы.