ФСБ сообщила о попытках Украины и Литвы подорвать отношения РФ со странами СНГ

Такими провокациями они пытаются создать антироссийские настроения за рубежом.
Фото: 5-tv.ru
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Спецслужбы Украины и Литвы, а также их иностранные покровители пытаются разрушить партнерские отношения России со странами СНГ. Об этом 1 февраля сообщили в Федеральной службе безопасности Российской Федерации.
«Установленное лицо является гражданином Украины Кочмариком Николаем Николаевичем, 1984 г. р., уроженцем Николаевской области УССР, в настоящее время находящимся на территории Украины и поддерживающим ВСУ. Также заслуживает внимания, что видеоролик был размещен на YouTube-канале, подконтрольном литовским спецслужбам», — рассказали правоохранители.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий ФСБ установила личность человека, который от имени гражданина России в националистическом духе высказывался о представителях узбекского народа. По данным ведомства, его оскорбительное видео вызвало возмущение как в Узбекистане, так и в России.
В ФСБ подчеркнули, что это свидетельствует о том, что украинские и литовские спецслужбы через провокации пытаются создать антироссийские настроения за рубежом и ослабить отношения России со странами СНГ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Донецке.
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