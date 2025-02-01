«Одна из лучших в мире»: Судзиловская о перспективах русской театральной школы

Актриса подчеркнула, что отечественная киноиндустрия развивается стремительными темпами.

Русская актерская школа была и остается одной из самых лучших в мире. Об этом в разговоре с 5-tv.ru заявила заслуженная артистка РФ Олеся Судзиловская на премии «Золотой орел».

«Актерская школа — русская и советская — была и остается одной из лучших. Я училась у учеников Станиславского — не потому, что я такая древняя, а потому, что им было по 90 лет. И слава богу, что мне удалось соприкоснуться с их талантами», — отметила знаменитость.

Актриса в 1997 году поступила в Школу-студию МХАТ. По ее словам, уже тогда в Россию приезжали иностранцы с желанием обучиться театральному искусству.

«Уже тогда к нам приезжали китайцы, японцы, американцы, чтобы учиться в нашей школе — русской. И привозили своих педагогов, с которыми мы тоже с удовольствием репетировали», — вспоминает она.

Судзиловская подчеркнула, что русская актерская школа продолжает совершенствоваться. Более того, развивается отечественная киноиндустрия в целом.

«В качественную сторону изменились сценарии, визуальный ряд. Огромное количество фильмов, после которых я выхожу с гордостью, в которых я бы хотела сниматься. А это показатель того, что эта картина очень хорошая. Мы только в позитивную сторону движемся в российском кинематографе», — заключила звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олеся Судзиловская назвала российских режиссеров национальным знаком качества.