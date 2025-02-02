Школьница разбилась во время катания на лыжах в Красноярском крае

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 19 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Школьница насмерть разбилась во время катания на лыжах в Красноярском крае

Фото: 5-tv.ru

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В природном парке «Ергаки», расположенном в Ермаковском районе Красноярского края, ️15-летняя девочка погибла во время катания на лыжах. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Уточнеятся, что накануне девочка приехала на базу отдыха со своими родителями из Кызыла. По данным ведомства, подросток при спуске с горы врезалась в дерево. От полученных травм она скончалась.

Прокуратура начала проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Красноярске 17-летняя девушка погибла, попав под колеса встречного автомобиля во время катания на тюбинге.

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