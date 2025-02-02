«Встанут у ноги хозяина»: Путин заявил, что Трамп наведет порядок в Европе

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 28 0

Путин: европейские политики встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком

Путин: европейские элиты встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком

Фото: Reuters/Tom Brenner

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Президент уверен, что характер и настойчивость главы США помогут сделать это довольно быстро.

Президент США Дональд Трамп наведет порядок среди европейских элит. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

Путин уверен, что характер и настойчивость Трампа помогут сделать это довольно быстро.

«Скоро все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Все встанет на свои места», — отметил президент.

Путин отметил, что европейцы активно боролись с Трампом и вмешивались в предвыборный процесс Соединенных Штатов, так как им «ментально больше нравится, экс-президент США Джо Байден.

Путин убежден, что современная европейская политика страдает от недостатка сильных лидеров, способных отстаивать свои убеждения и назвал нынешних государственных деятелей «политической мелюзгой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал позором решение не приглашать РФ на мероприятия по случаю 80-летия освобождения нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

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