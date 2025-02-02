«Позорная вещь»: Путин раскритиковал отказ приглашать РФ на годовщину освобождения Освенцима

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 2 349 0

Путин раскритиковал отказ приглашать Россию на годовщину освобождения Освенцима

Путин назвал позором отказ приглашать РФ на годовщину освобождения Освенцима

Фото: www.globallookpress.com/Jerzy Dabrowski

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Президент в недоумении от того, что на мероприятии будут присутствовать лица, считающие Степана Бандеру героем.

Президент России Владимир Путин назвал позором решение не приглашать РФ на мероприятия по случаю 80-летия освобождения нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом российский лидер заявил в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

«Что касается приглашения и не приглашения на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это такая странная, позорная вещь для тех, кто это делал», — сказал он.

Президент подчеркнул, что не выпрашивает приглашение. Однако, по его словам, можно было поступить «гораздо тоньше» и пригласить на мероприятия тех, кто причастен к этому событию.

«Если уже невозможно пригласить в силу здоровья, возраста освободителей Освенцима, хотя бы родственников их пригласили бы, еще кого-то, кто имеет отношение», — отметил Путин.

Президент также выразил недоумение по поводу приглашения на мероприятия лиц, считающих идеолога украинских националистов Степана Бандеру героем. Глава государства напомнил, что для нынешнего украинского руководства пособник Гитлера является символом государственности и национальным героем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны рассекретили документы о подвигах солдат Красной армии.

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