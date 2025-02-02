После аномально теплой зимы: синоптик спрогнозировал ранний приход лета в России

С большой долей вероятности летний сезон будет «нормальным или жарким».

Лето в этом году в России наступит раньше обычного. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Можно предположить, что лето в 2025 году наступит пораньше. Такая тенденция прослеживается — год от года продолжительность летнего периода увеличивается», — сказал он в беседе с 360.ru.

Вероятность холодного лета, по словам Шувалова, составляет около 30%. Скорее всего, оно будет все же «нормальным или жарким».

Однако, предупредил эксперт, долгосрочные прогнозы могут быть ошибочными, так как ранее в России не наблюдалось таких теплых зим, как в этом году.

Во время пресс-конференции в МИЦ «Известия» руководитель «Метео» заявил, что в феврале в Москву вернется зима, ожидаются серьезные холода. Уже в начале следующей недели температура воздуха в столице опустится до минус одного — минус шести градусов, а в конце недели — до минус десяти градусов. К середине месяца морозы усилятся до 15 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в феврале в Москву вернутся «щадящие» морозы.