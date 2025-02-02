После аномально теплой зимы: синоптик спрогнозировал ранний приход лета в России

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

В 2025 году лето в России наступит раньше

Синоптик спрогнозировал ранний приход лета в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

С большой долей вероятности летний сезон будет «нормальным или жарким».

Лето в этом году в России наступит раньше обычного. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Можно предположить, что лето в 2025 году наступит пораньше. Такая тенденция прослеживается — год от года продолжительность летнего периода увеличивается», — сказал он в беседе с 360.ru.

Вероятность холодного лета, по словам Шувалова, составляет около 30%. Скорее всего, оно будет все же «нормальным или жарким».

Однако, предупредил эксперт, долгосрочные прогнозы могут быть ошибочными, так как ранее в России не наблюдалось таких теплых зим, как в этом году.

Во время пресс-конференции в МИЦ «Известия» руководитель «Метео» заявил, что в феврале в Москву вернется зима, ожидаются серьезные холода. Уже в начале следующей недели температура воздуха в столице опустится до минус одного — минус шести градусов, а в конце недели — до минус десяти градусов. К середине месяца морозы усилятся до 15 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в феврале в Москву вернутся «щадящие» морозы.

Тема:
Погода
2 февр
Вильфанд рассказал о наступлении холодного аналога Эль-Ниньо
31 янв
Она вернется. Москву ждут морозы после «вишневой» зимы
30 янв
Затопленные трассы и железные дороги: Францию парализовало из-за штормов
29 янв
В Петербурге январь стал самым «мокрым» за всю историю метеонаблюдений
29 янв
Дома скрылись под сугробами, а поезд пришлось откапывать: непогода застигла Сахалин
29 янв
Оттепель в Москве сменится морозами в начале февраля
28 янв
Снег полностью растаял в Москве и в Подмосковье
27 янв
Температура бьет рекорды: какая погода ожидается в Москве и Петербурге
26 янв
Собянин пошутил, что весь снег из Москвы увезли в Петербург
23 янв
Крыши домов в воздухе: жители Сибири ощутили на себе «температурные качели»
Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:09
«Музыку не запретить»: как на Западе наказывают за любовь к русским песням
17:52
«Не надо кичиться»: Ирина Безрукова прокомментировала модный скандал с женой Петросяна
17:43
В Музее Победы в Москве отметили 82-ю годовщину Сталинградской битвы
17:36
После аномально теплой зимы: синоптик спрогнозировал ранний приход лета в России
17:20
Актер и режиссер Виктор Савкин скончался на 86 году жизни
17:11
«Темно и страшно»: что видел Кушанашвили в момент клинической смерти

Сейчас читают

«Встанут у ноги хозяина»: Путин заявил, что Трамп наведет порядок в Европе
Тулуп, скамейка и голубая лошадка: ТОП находок в канализации за 2024 год
Безопасность в опасности: скандал разгорелся в Петербурге из-за закупки систем для школ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год