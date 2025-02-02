«Не надо кичиться»: Ирина Безрукова прокомментировала модный скандал с женой Петросяна

Татьяна Брухунова высмеяла девушек, которые не могут позволить себе купить оригинальные брендовые сумки.

Актриса Ирина Безрукова осудила поведение жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой. Дело в том, что Татьяна высмеяла девушек, которые не могут себе позволить носить оригинальные брендовые сумки и потому носят подделки.

Ирина напомнила ей о том, что Брухунова и сама не всегда могла позволить себе сумки за два миллиона. Актриса считает, что нельзя вести себя так невоспитанно.

текст. Instagram*/bruhunova

«Хорошо, если ты можешь позволить себе „Бентли“. Но есть люди, которые никогда не будут иметь автомобиль, и не надо кичиться перед ними. Это не интеллигентно. Я видела это видео. Да, она как будто возмущена, но мне кажется, что она не родилась в семье олигарха и не жила на Рублевке. Если эта женщина вспомнит себя много лет назад, она не могла бы себе позволить брендовую сумку», — высказалась она в программе на федеральном канале.

Ранее обычный поход в кафе заставил Татьяну Брухунову понервничать. Ее чувство прекрасного задели посетительницы с сумками-копиями знаменитого бренда. Супруга Евгения Петросяна была так потрясена, что даже выложила эмоциональное видео с возмущениями для своих подписчиков.

«Я всегда думаю: девочки, зачем вы это делаете? Понятно, что сумка за два миллиона рублей не каждому под силу, это очевидно. И это у тебя откровенная паль, которую не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка. Это ж срамота!» — восклицала блогер.

Ее мнение не разделили ни подписчики, ни коллеги, ни знаменитости.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Татьяна Брухунова угодила в модный скандал.

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