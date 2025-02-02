Семь дронов-камикадзе ВСУ пытались атаковать Энергодар

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Удары вражеских беспилотников не затронули территорию ЗАЭС.

Семь дронов-камикадзе ВСУ пытались атаковать Энергодар

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

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Семь дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. Об этом РИА Новости сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

«Сегодня на протяжении дня зафиксировано семь попыток ВСУ атаковать Энергодар дронами-камикадзе», — сказала она.

В результате атаки никто не пострадал, удары вражеских беспилотников не затронули территорию ЗАЭС. Ситуация в городе и на атомной станции находится под контролем.

В декабре украинский беспилотник атаковал один из автомобилей экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), направлявшихся к Запорожской АЭС. Обошлось без жертв, но автомобиль получил серьезные повреждения. Гендиректор организации Рафаэль Гросси отметил, что несмотря на произошедшее, ротация была завершена, сотрудники МАГАТЭ вне опасности.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Росатом» предупредил МАГАТЭ об усилении обстрелов Энергодара со стороны ВСУ.

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Семь дронов-камикадзе ВСУ пытались атаковать Энергодар

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