Станет проще: как добиться компенсации за ошибки врачей

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Во Владивостоке мужчине назначили компенсацию за ошибку врача-стоматолога

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага; 5-tv.ru

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Выплаты за моральный ущерб смогут получить даже пациенты частных клиник.

Пациентам, которые пострадали от некомпетентности врачей частных клиник — станет проще получить компенсацию. Речь идет даже о случаях, когда клиент выбрал платные услуги. Хотя мог лечится — в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Прежде суды отклоняли практически все подобные иски. А пострадавшие, если и получали компенсацию, то недостаточную, чтобы покрыть все расходы.

Поводом для пересмотра практики стало дело жителя Владивостока. Мужчине должны были удалить зуб в частной клинике, но в итоге сломали челюсть. А еще отказались платить компенсацию. Иск дошел до Конституционного суда, который счел требование о возмещении ущерба — обоснованным.

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Станет проще: как добиться компенсации за ошибки врачей

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