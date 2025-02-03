Станет проще: как добиться компенсации за ошибки врачей

Выплаты за моральный ущерб смогут получить даже пациенты частных клиник.

Пациентам, которые пострадали от некомпетентности врачей частных клиник — станет проще получить компенсацию. Речь идет даже о случаях, когда клиент выбрал платные услуги. Хотя мог лечится — в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Прежде суды отклоняли практически все подобные иски. А пострадавшие, если и получали компенсацию, то недостаточную, чтобы покрыть все расходы.

Поводом для пересмотра практики стало дело жителя Владивостока. Мужчине должны были удалить зуб в частной клинике, но в итоге сломали челюсть. А еще отказались платить компенсацию. Иск дошел до Конституционного суда, который счел требование о возмещении ущерба — обоснованным.