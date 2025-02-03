Пострадавший при взрыве в ЖК «Алые Паруса» Саркисян скончался в больнице

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 22 0

В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело.

Пострадавший при взрыве в ЖК «Алые Паруса» Саркисян скончался в больнице

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Пострадавший при взрыве в московском ЖК «Алые паруса» руководитель Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян скончался в больнице. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«Саркисян скончался, не приходя в сознание», — заявил собеседник.

Ранее сообщалось, что после взрыва мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Он находился в коме, до этого ему ампутировали левую ногу.

Взрыв в ЖК «Алые паруса»

Взрыв в столичном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице произошел 3 февраля. Устройство взорвалось на первом этаже жилого здания.

По одной из версий, это было покушение. Двое человек, включая Саркисяна, погибли и четверо пострадали.

Источник сообщает, что взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками.

В связи со случившимся следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москва возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что управляющая компания «Алых парусов» отказалась комментировать взрыв.

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