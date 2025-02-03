Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в 2025 году

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Музыкальный конкурс пройдет в Москве и Подмосковье.

Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в 2025 году

Фото: Клюшкин Виктор/ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году в Москве и Подмосковье. Документ появился на портале Официальное опубликование правовых актов.

Отмечается, что конкурс будет проведен «в целях дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председателем набсовета — первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

В ноябре стало известно, что Россия планирует возродить музыкальный конкурс «Интервидение» в качестве аналога западного «Евровидения». Этот проект знаком многим представителям старшего поколения россиян и восходит к советским временам.

«Интервидение» появилось в 1960-х годах, когда его основали в рамках Международной организации радиовещания и телевидения, объединяющей социалистические страны. Эфиры конкурса организовывали для дружественных государств.

Кроме того, существовал аналогичный конкурс, проводившийся в польском Сопоте с 1977 года, который привлекал эстрадных исполнителей. В нем принимали участие такие страны, как СССР, Венгрия, Болгария, Куба, Испания, Югославия, Румыния, Польша, ГДР, Чехословакия и Финляндия.

Возвращением «Интервидения» занимается Первый канал во главе с Константином Эрнстом, который планирует организовать мероприятие на высоком уровне и сделать его ярким международным событием. За инициированием конкурса пристально следит правительство.

Идея возрождения «Интервидения» получила поддержку со стороны китайских партнеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, а также вызвала интерес среди коллег из СНГ, ШОС и БРИКС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ объявил о подготовке к проведению конкурса «Интервидение» и помощи его организаторам в налаживании международных контактов.

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