В США сообщили о планах Трампа прекратить финансирование БАПОР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Politico: Трамп намерен прекратить финансирование БАПОР

В США сообщили о планах Трампа прекратить финансирование БАПОР

Фото: Mahmoud Illean/ТАСС

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Глава Белого дома намерен также вывести страну из совета ООН по правам человека.

Президент США Дональд Трамп планирует вывести страну из совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и прекратить финансирование агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщила газета Politico.

Отмечается, что после издания соответствующего указа американского лидера госсекретарь США Марко Рубио должен будет докладывать Белому дому о том, какие международные организации или объединения занимаются «антиамериканской» политикой для пресечения их деятельности.

США ранее неоднократно объявляли о решении полностью прекратить финансирование БАПОР, называя модель работы организации нерациональной и обещая рассмотреть другие способы взаимодействия, включая «прямую помощь».

Также Вашингтон и его союзники обвиняли БАПОР в сотрудничестве с ХАМАС и на этом основании угрожали приостановкой финансирования агентства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп обвинил ХАМАС в использовании презервативов для изготовления бомб.

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