Съела корова: из-за подорожания кормов в России могут вырасти цены на молоко

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В России могут вырасти цены на молочные продукты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Это далеко не единственная причина.

Молочные продукты могут подорожать в России в ближайшее время. Крупные производители уведомили о планах поднять цены в феврале на 5-10%, выяснили «Известия».

Компании объясняют свое решение ростом затрат на производство сырья из-за подорожания кормов, энергоресурсов, общей инфляции и повышения стоимости оплаты труда персонала.

Сейчас торговые сети и производители ведут переговоры о возможном пересмотре цен на молочную продукцию. Ритейлеры стараются сгладить повышение за счет отсрочек и различных промоакций.

В Минсельхозе «Известиям» подтвердили рост себестоимости производства, однако напомнили, что молочная отрасль — одна из наиболее поддерживаемых в агропромышленном комплексе. А Федеральная антимонопольная служба уже разбирается в обоснованности повышения расценок.

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