Губительная привычка: почему опасно есть сосиски каждый день

Регулярное питание переработанным мясом — путь к ожирению и акне.

Бутерброды с колбасой или сосисками, находящиеся в ежедневном рационе, в долгосрочной перспективе могут стать губительной привычкой. О накопительном эффекте изделий из переработанного мяса врач-эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала Газета.ру.

Эксперт поделилась, что из опыта ее врачебной практики, пациенты часто до конца не осознают всю вредность такого рациона, считая, что «нормально питаются».

«При более детальном разборе выясняется, что под „нормальным питанием“ многие подразумевают ежедневное употребление колбасных изделий», — пояснила она.

По словам Екатерины, в таких продуктах содержится излишняя соль, которая может повышать артериальное давление, что в свою очередь является катализатором проблем с сердечно-сосудистой системой.

Колбасы и сосиски не отличаются натуральным составом. Они напичканы консервантами и включают в себя другие вредные добавки, оказывающие негативное воздействие на микрофлору кишечника и на общее состояние человека.

Также мясо, подвергаемое переработке, наполнено насыщенными жирами, при употреблении которых повышается холестерин, что становится еще одним фактором возможного развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Исследования показывают, что ежедневное употребление даже небольшого количества таких продуктов может увеличить вероятность развития колоректального рака», — отметила специалист.

При этом специалист предупреждает, что употребление переработанного мяса ухудшает обмен веществ, так как в организме в таком случае наблюдается избыток килокалорий при недостатке жизненно важных элементов. Последствиями выступают набор веса, акне, ломкость ногтей и волос.

«Отдельно стоит упомянуть о влиянии на гормональный фон. Гормоны и антибиотики, которыми часто пичкают животных на фермах, никуда не исчезают в процессе переработки мяса. Попадая в наш организм, они могут вызвать серьезный дисбаланс», — проинформировала эндокринолог.

Необязательно полностью отказываться от колбасы. Достаточно просто ограничить ее потребление разумными количествами.

Вместо любимого продукта можно готовить куриное филе или индейку, которые богаты животным белком. Начинку для бутербродов эксперт предлагает заменить на полезные овощные пасты или хумус.

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