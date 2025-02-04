Имеют право: шесть причин для законного отказа в бесплатной медицинской помощи

Отсутствие с собой физического полиса ОМС не является причиной запрета на прием, главное — быть зарегистрированным в системе.

В бесплатной медицинской помощи могут отказать, если к ней нет показаний и направлений. Об этом изданию Газета.ру рассказала эксперт НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

По словам специалиста, отказать в бесплатной медицинской помощи могут только в шести случаях. Например, когда услуга не входит в перечень предоставляемых по ОМС. К таковым относятся косметологические и эстетические процедуры.

«Второй случай — отсутствие медицинских показаний. Если пациент требует услугу, но у него нет направлений, необходимых обследований или медицинских оснований», — уверяет эксперт.

Если человек не прикреплен к больнице, в которую обратился. Плановая помощь может оказываться только в учреждении, в котором человек числится. Исключением являются экстренные и неотложные случаи, объясняет Дайнеко.

Если у пациента нет с собой полиса ОМС, но он зарегистрирован в системе, то не принимать его оснований нет. Так как проверить регистрацию можно по базе данных. Однако если в системе человек не числится, то плановые услуги ему в учреждении не окажут, уверена специалист.

Эксперт утверждает, что в диспансеризации не по графику лицам моложе 40 лет могут отказать. Если с момента последней диагностики организма прошло меньше года, то человек имеет право лишь на профилактический медицинский осмотр.

Частные клиники, уверена Дайнеко, тоже могут не принять пациента без оплаты, если у них нет договора с системой обязательного медстрахования.

Если вам необоснованно отказывают в бесплатной помощи, то стоит обратиться к администрации учреждения, либо связаться со страховой компанией, номер которой указан на полисе, советует финансист.

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