Кавалеров четырех орденов Мужества в отборе на «Время героев» стало больше в 18 раз

Среди участников отбора на программу «Время героев» кавалеров четырех орденов Мужества стало больше в 18 раз, а Героев России — в полтора раза. Об этом было объявлено в ходе заседания общественного совета программы «Время героев».

«Сегодня мы видим, что люди с опытом и наградами убедились в том, что программа реально работает, и стали активно подавать заявки на участие. Доля Героев России относительно подавших заявки в первой волне регистрации выросла на 53,5% и составила 51 человека, доля кавалеров четырех орденов Мужества выросла в 18 раз, трех орденов Мужества — в девять раз, двух орденов Мужества — в 47 раз», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров сообщил, что участник программы будут изучать территориальное планирование, социальную политику и основы экономического развития территорий. Также они посетят мало-Ненецкий автономный округ и пройдут серию стажировок на Урале и в Еврейской автономной области.

Герой России Александр Карелин заметил, что внедрение программы на региональном уровне даст новый импульс развитию управленческих команд по всей России. А первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов добавил, что сроки тестирования и написания эссе продлены на месяц (до 25 февраля). Это даст возможность каждому проявить себя, в том числе, участникам СВО.

Общее число поданных заявок на участие превысило 65,5 тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участник «Времени героев» стал замминистра строительства в Новгороде.