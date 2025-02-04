Кавалеров четырех орденов Мужества в отборе на «Время героев» стало больше в 18 раз

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 25 0

Героев России — в полтора раза.

Среди участников отбора на программу «Время героев» кавалеров четырех орденов Мужества стало больше в 18 раз

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Среди участников отбора на программу «Время героев» кавалеров четырех орденов Мужества стало больше в 18 раз, а Героев России — в полтора раза. Об этом было объявлено в ходе заседания общественного совета программы «Время героев».

«Сегодня мы видим, что люди с опытом и наградами убедились в том, что программа реально работает, и стали активно подавать заявки на участие. Доля Героев России относительно подавших заявки в первой волне регистрации выросла на 53,5% и составила 51 человека, доля кавалеров четырех орденов Мужества выросла в 18 раз, трех орденов Мужества — в девять раз, двух орденов Мужества — в 47 раз», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров сообщил, что участник программы будут изучать территориальное планирование, социальную политику и основы экономического развития территорий. Также они посетят мало-Ненецкий автономный округ и пройдут серию стажировок на Урале и в Еврейской автономной области.

Герой России Александр Карелин заметил, что внедрение программы на региональном уровне даст новый импульс развитию управленческих команд по всей России. А первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов добавил, что сроки тестирования и написания эссе продлены на месяц (до 25 февраля). Это даст возможность каждому проявить себя, в том числе, участникам СВО.

Общее число поданных заявок на участие превысило 65,5 тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участник «Времени героев» стал замминистра строительства в Новгороде.

-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
99.94
2.13 102.49
0.36
Месяц быстрого обогащения: финансовый гороскоп на февраль 2025

Последние новости

17:46
«Он был великолепен»: Трамп назвал Бобровского лучшим вратарем НХЛ
17:34
«Пыталась встать и не упасть»: Седокова вышла на связь после смерти Яниса Тиммы
17:31
Кавалеров четырех орденов Мужества в отборе на «Время героев» стало больше в 18 раз
17:31
На востоке Москвы накрыли подпольное казино
17:29
Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую в СИЗО до 2 мая
17:20
Преступная схема: десятки вкладчиков пострадали от действий трейдеров

Сейчас читают

Бывший канцлер Германии Шредер госпитализирован
Житель Балашихи выкинул собаку с 14-го этажа из-за ссоры с девушкой
Имеют право: шесть причин для законного отказа в бесплатной медицинской помощи
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год