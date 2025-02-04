Москалькова призвала ООН к реакции на удар ВСУ по автобусу в Запорожской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Российский омбудсмен возмутилась молчанием Запада, который видит преступления украинских боевиков.

Москалькова призвала ООН к реакции на удар ВСУ по автобусу в Запорожской области

Фото: Telegram/Официальный Telegram-канал Губернатора Запорожской области/BalitskyEV

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ООН должна жестко отреагировать на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детьми в Запорожской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она назвала действия украинских боевиков преступлением против человечества и актом неприкрытого фашизма. При этом Москалькова возмутилась молчанием Запада, который видит преступления ВСУ.

По словам омбудсмена, международные структуры, которые активно осуждают преступления прошлого, предпочитают закрывать глаза на то, что происходит в настоящем.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее в Telegram-канале сообщил, что ВСУ атаковали с применением беспилотника школьный автобус в Васильевском муниципальном округе.

В результате обстрела пострадали шесть человек. Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии, а пять детей получили осколочные ранения. Им оказывается медпомощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ совершили около 20 атак на Горловку с применением 155-миллиметровых снарядов, в том числе кассетного типа, и ударных беспилотников.

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