«Более и быстрый подход»: в США обвинили Иран в намерении ускорить создани ядерного оружия

Американская разведка узнала это еще во время работы администрации экс-лидера Штатов Джо Байдена.

Разведка Соединенных Штатов узнала, что группа ученых из Ирана якобы работает над ускоренным способом создания ядерного оружия. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на действующих и ушедших в отставку американских чиновников.

«Новые сведения о ядерной программе Ирана убедили американских чиновников в том, что секретная группа ученых страны изучает более быстрый и грубый подход к разработке атомного оружия на случай, если руководство Тегерана решит ускорить создание бомбы», — говорится в публикации.

Уточнятся, что инженеры и ученые стремятся найти способ, который позволит превратить запасы ядерного топлива в работоспособное оружие за несколько месяцев.

Читайте также Встреча в зеленой комнате: Россия и Иран подписали договор о сотрудничестве

Соответствующие выводы сделаны на основе данных разведки США, полученных в последние месяцы работы администрации экс-президента Джо Байдена. Сведения уже переданы команде по нацбезопасности нового американского лидера Дональда Трампа.

Вероятно, данный вопрос обсудят Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху — во время встречи 4 февраля.

Следует отметить, что в январе президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял об отсутствии стремления создать ядерное оружие. Соответствующие обвинения в сторону Тегерана — схема, использующаяся для того, чтобы «сфабриковать предлог». Однако Иран не собирается создавать такую бомбу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран не видит причин начинать переговоры с новой администрацией США. Тегеран ждет от Вашингтона разморозки своих активов, которые были заблокированы ранее.