Поставленный Лондоном для ВСУ бронетранспортер подбили в ДНР.

Российские военные пополнили коллекцию трофейной техники редким экземпляром НАТОвского производства. Во время боя на территории ДНР они подбили БТР Mastiff, поставленный Великобританией для украинских боевиков.

Западная техника не выдержала нескольких точных попаданий кумулятивных боеприпасов. Отсек для десанта выгорел полностью.

«Усиленное бронирование, попадание из пулеметов, скорее всего, или осколков. Насколько оно помогло — можете видеть. Она сгорела», — прокомментировал наш военный, командир отделения эвакуации с позывным «Фотограф»

Чтобы вывезти трофей с передовой, группа эвакуации выждала момент, когда противник наименее активен. Вся операция заняла около пяти часов.

Тяжелый броневик с дополнительной защитой весит более 20 тонн. Буксировать его пришлось при помощи танка. Теперь этот бронетранспортер займет место на одной из выставок трофейной техники.