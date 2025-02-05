НАТОвский Mastiff: российские военные пополнили коллекцию трофейной техники

Эфирная новость 38 0

ВС РФ пополнили коллекцию трофейной техники натовским БТР Mastiff

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поставленный Лондоном для ВСУ бронетранспортер подбили в ДНР.

Российские военные пополнили коллекцию трофейной техники редким экземпляром НАТОвского производства. Во время боя на территории ДНР они подбили БТР Mastiff, поставленный Великобританией для украинских боевиков.

Западная техника не выдержала нескольких точных попаданий кумулятивных боеприпасов. Отсек для десанта выгорел полностью.

«Усиленное бронирование, попадание из пулеметов, скорее всего, или осколков. Насколько оно помогло — можете видеть. Она сгорела», — прокомментировал наш военный, командир отделения эвакуации с позывным «Фотограф»

Чтобы вывезти трофей с передовой, группа эвакуации выждала момент, когда противник наименее активен. Вся операция заняла около пяти часов.

Тяжелый броневик с дополнительной защитой весит более 20 тонн. Буксировать его пришлось при помощи танка. Теперь этот бронетранспортер займет место на одной из выставок трофейной техники.

-5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
98.53
-1.41 102.69
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:19
Или за стол, или в постель: как лишний вес влияет на либидо мужчин и женщин
9:17
«Мы тут не за хлебом пошли»: как Бородина и Сердюков готовятся к свадьбе
9:05
«Елене придется плохо»: когда вынесут приговор Блиновской
9:04
Умерла голодной смертью: несчастливый финал жизни звезды советских сказок Ольги Викландт
9:02
Тарасова сомневается в приезде фигуристов из России на похороны Волянской в США
8:47
Водитель грузовика погиб при столкновении с поездом в Краснодарском крае

Сейчас читают

В России могут обязать работодателей оборудовать помещения для кормления детей
Боевая работа расчета БПЛА СКАТ 350 М в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год