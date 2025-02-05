Защита россиян: Центробанк планирует ужесточить требования к рекламе вкладов

Банки обяжут указывать полные условия сделки по аналогии с уже принятыми правилами по кредитам.

Центробанк и ФАС планируют серьезно ужесточить требования к рекламе вкладов. Как выяснили «Известия», банки обяжут указывать полные условия сделки по аналогии с уже принятыми правилами по кредитам.

Регулятор зафиксировал случаи, когда условия размещения денег на сайтах и в мобильных приложениях отображаются некорректно. Все чаще банки стали искажать информацию в калькуляторах депозитов. При первом посещении страницы человек видит максимально выгодные тарифы, однако конкретно в его случае показатель может быть значительно ниже.

Кроме того, иногда вместо процентной ставки отражают более привлекательный показатель доходности, а его могут рассчитывать без учета дополнительных условий. Заметить разницу может только очень внимательный клиент, и уже в процессе оформления вклада.