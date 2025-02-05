Крадет личные данные: в iPhone обнаружили вирус

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В iPhone обнаружили вирус, который крадет личные данные

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Их может скачать кто угодно, поэтому бдительность не повредит.

В смартфонах Apple впервые обнаружили вирус, который крадет личные данные. Опасный троян проник в официально разрешенные приложения. А значит — их может скачать кто-угодно.

С момента презентации в 2007-м iPhone считали практически неуязвимым. Столь высокий уровень защиты обеспечивала жесткая модерация.

Если специалисты находили в приложении вирус, его не пропускали в официальный магазин. То есть, опасную программу нельзя было скачать. Но все изменилось с развитием искусственного интеллекта.

Вредоносные приложения попадают на смартфон под видом безобидного мессенджера или сервиса доставки. Вот только нейросеть, которая должна помогать пользователю, на практике оказалась самым настоящим «троянским конем».

«Получает доступ к фотографиям и начинает эти фотографии просматривать, используя систему распознавания текстов. Если на какой-то фотографии он видит тексты, вот он ее куда-то себе отправляет в интернет. Зачем он это делает?

Сейчас, как я понимаю, ну может не сильно распространено, но есть такая фишка, держать важные слова или пароли Или кодовые фразы просто в виде фотографий. Теперь до этих картинок добирается и троян. Плохая новость, у него почти полчетверти миллиона загрузок», — поделился эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович.

Вредоносные нейросети проникли, по меньшей мере, в два десятка приложений, которые одобрила Apple. В компании уже пообещали удалить их из своего магазина.

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