Поправки уже одобрены: получить разрешение на управление автомобилем станет проще
Для получения прав на управление машиной могут ввести диспансеризации
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru
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Проходить повторную медицинскую комиссию будет необязательно.
Получить медицинское заключение на управление автомобилем станет проще. В России предложили использовать для этого результаты диспансеризации и профосмотров.
При их наличии проходить медицинскую комиссию повторно станет необязательно. Изменения позволят сэкономить время, силы и деньги. Ведь сейчас нужно не только отстоять многочасовые очереди, но и оплатить услуги врачей.
Хотя все те же данные о здоровье уже находятся в системе ЕМИАС. Нововведениями смогут воспользоваться кандидаты в водители. И те, кому нужно просто заменить права. Поправки уже одобрили в Минздраве РФ и профильном комитете Госдумы.
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