Поправки уже одобрены: получить разрешение на управление автомобилем станет проще

Проходить повторную медицинскую комиссию будет необязательно.

Получить медицинское заключение на управление автомобилем станет проще. В России предложили использовать для этого результаты диспансеризации и профосмотров.

При их наличии проходить медицинскую комиссию повторно станет необязательно. Изменения позволят сэкономить время, силы и деньги. Ведь сейчас нужно не только отстоять многочасовые очереди, но и оплатить услуги врачей.

Хотя все те же данные о здоровье уже находятся в системе ЕМИАС. Нововведениями смогут воспользоваться кандидаты в водители. И те, кому нужно просто заменить права. Поправки уже одобрили в Минздраве РФ и профильном комитете Госдумы.