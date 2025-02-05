Всех румяней и белее: какие продукты забирают молодость кожи

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Косметолог Мухина: сахар и соль ускоряют старение кожи

Какие продукты ускоряют старение кожи

Фото: www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff

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Употребляемая пища заметно влияет на внешний вид.

Сахар и соль ускоряют старение кожи. Об этом изданию Life.ru рассказала врач-косметолог Марият Мухина.

По словам специалиста, соль и белая мука ускоряют процесс гликирования. То есть молекулы данных продуктов взаимодействуют с эластином и коллагеном, нарушая их структуру. Это провоцирует появление морщин. А избыток соли ведет к отекам и истончению кожи, что заметно ухудшат внешний вид.

Фастфуд, чипсы и прочие жареные снеки содержат трансжиры, добавки и консерванты. Все это провоцирует воспалительные процессы и усиливает старение кожного покрова, уверена эксперт.

Мухина советует не злоупотреблять красным мясом и колбасными изделиями. Они насыщены жирами, поэтому плохо влияют на кровообращение, способствуют развитию атеросклероза мелких сосудов, что тоже отражается на возрастных изменениях кожи.

Спиртосодержащие напитки также входят в перечень врагов свежего и подтянутого вида, так как они обезвоживают организм, делают кожу сухой и менее упругой.

«Кроме того, алкоголь может привести к закупорке и воспалению лимфатических сосудов, вызвав отечность и появление мешков под глазами», — предупредила косметолог.

С кофеином тоже стоит быть осторожными. В умеренных количествах этот напиток поддерживает кожу в тонусе, но если употреблять его в избытке, то покров станет сухим и тусклым.

Сохранить здоровье и красоту кожи можно, следя за своим рационом и поддерживая водный баланс, уверена эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как подобрать пилинг для домашнего ухода.

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