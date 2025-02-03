Без покраснений и ожогов: как подобрать пилинг для домашнего ухода

В борьбе с несовершенствами не все средства хороши.

Косметологическая процедура по удалению ороговевшего слоя кожи — пилинг — в зимнее время года особенно полезна, так как помогает продлить молодость тела и подготовить его к теплому сезону. О безвредных методах отшелушивания в беседе с Газета.ру рассказала врач-косметолог, дерматолог Наталия Кочкина.

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Эксперт предостерегла, что далеко не все манипуляции красоты подойдут для проведения в домашних условиях. Если пилинг будет чересчур глубоким, то в процессе можно нанести себе травму и сжечь кожную поверхность. Проводить такую процедуру нужно с учетом врачебных показаний и в специализированных клиниках.

Срединные пилинги не так опасны, пока не нарушается технология их применения. Важно грамотно выбирать специалиста.

«Например, после пилинга ТСА, который очищает и обновляет кожу при помощи трихлоруксусной кислоты, на лице еще несколько дней в любом случае остаются отеки и покраснения. Но при домашнем использовании и отсутствии опыта можно получить долго заживающие ожоги», — пояснила дерматолог.

Рецепты домашних пилингов

Для самостоятельного применения лучше всего подойдут поверхностные пилинги с AHA и BHA-кислотами: фруктовой, салициловой, молочной. Концентрация веществ в их составе не должна превышать 10%. Воздействие данных средств отражается только на верхнем слое эпидермиса. В составе при этом может быть несколько активных кислот, о чем должен сообщать производитель.

Поверхностный пилинг можно также качественно сделать в домашних условиях из доступных всем средств. Например, из аскорбиновой кислоты или янтарной.

«Для проведения процедуры необходим 10% раствор витамина С в ампулах. Из-за быстрого окисления вещества раствор важно наносить оперативно. Для достижения эффекта необходим курс из 10 ежедневных процедур. При этом время выдерживания каждый раз стоит увеличивать на 30 минут: первый пилинг — 30 минут, третий — 1,5 часа и так далее», — рекомендовала врач.

Другая процедура, называемая янтарным пилингом, способна ускорить синтез коллагена и эластина, укрепить клеточные мембраны и противодействовать негативному влиянию токсинов. Для ее проведения надо смешать три таблетки янтарной кислоты с одной чайной ложкой воды. Заранее следует распарить лицо, а после нанести пилинг на его кожу.

При наличии открытых ран на коже, акне, дерматите и розацеа процедуры лучше не проводить. Если противопоказаний нет, то использование любого средства стоит начинать с тестирования на маленьком кожном участке, чтобы исключить аллергическую реакцию.

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