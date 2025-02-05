Пятеро заключенных в Тобольском ИВС пытались организовать бунт

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 465 0

Бунт заключенных предотвратили в ИВС в Тобольске

Пятеро заключенных в Тобольском ИВС заперлись в камере и не впускали полицейских

Фото: Михаил Жбанков/ТАСС

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Одному из злоумышленников потребовалась помощь медиков в Подмосковье.

Пятеро подозреваемых и обвиняемый, этапированных из Тюмени в изолятор временного содержания (ИВС) «Тобольский» в Подмосковье заблокировали дверь камеры и не впускали полицейских. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что заключенные не реагировали на неоднократные требования сотрудников полиции открыть дверь. В результате правоохранители пресекли их действия с использованием физической силы и специальных средств.

Войдя в камеру, полицейские обнаружили у одного из заключенных на левом предплечье резаные раны. Прибывшая на место бригада скорой помощи оказала ему помощь, госпитализация гражданину не понадобилась.

Правоохранители сейчас проводят служебную проверку. Они устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемые в стрельбе и похищении человека задержаны в Подмосковье. Причиной конфликта стала поломка арендованного автомобиля — мужчина отказался оплачивать неисправное авто, и словесная потасовка переросла в перестрелку. Агрессоры достали травматическое оружие и устроили стрельбу. После этого двое посадили мужчину в черный Mercedes без номеров и уехали. В Москве ввели план «Перехват».

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