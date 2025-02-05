Незаконный массаж: в Петербурге накрыли публичный дом

Организатор подпольного бизнеса задержан.

В Петербурге накрыли публичный дом, который размещался при отеле. Туда нанимали сотрудниц по конкурсу — сначала они должны были пройти обучающий курс. Теорию объясняли в специальном Telegram-канале.

После удачной сдачи экзамена девушкам обещали зарплату — 150 тысяч рублей. Работали по 48 часов в неделю. С каждого клиента брали в среднем по 16 тысяч рублей.

Организатором подпольного бизнеса оказалась жительница Северной столицы. Ее задержали, а на работниц составили протоколы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на востоке Москвы накрыли подпольное казино. Оно работало только для своих и лишь по ночам.

Вход контролировали системы видеонаблюдения. Игроки могли попасть внутрь по смс-приглашениям или рекомендациям от знакомых. Силовиков там не ждали.