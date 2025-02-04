На востоке Москвы накрыли подпольное казино

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Игроки могли попасть внутрь по смс-приглашениям или рекомендациям от знакомых.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

На востоке Москвы накрыли подпольное казино. Оно работало только для своих и лишь по ночам.

Вход контролировали системы видеонаблюдения. Игроки могли попасть внутрь по смс-приглашениям или рекомендациям от знакомых. Силовиков там не ждали.

В этот момент в помещениях было два десятка клиентов. Все они задержаны вместе с сотрудниками.

Из покерного клуба забрали игровое оборудование и черную бухгалтерию. Организаторов нелегального бизнеса сейчас разыскивают.

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