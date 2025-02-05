«Нас объединяет любовь»: SHAMAN рассказал про отношения с Екатериной Мизулиной

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 1 038 0

SHAMAN заявил, что его и Екатерину Мизулину объединяет любовь к России

SHAMAN рассказал, что на самом деле его связывает с Екатериной Мизулиной

Фото: © РИА Новости/Александр Иванов

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Заслуженный артист РФ сказал, что обо всем все узнают подробнее на концерте «Ты моя» 9 марта.

Заслуженного артиста РФ SHAMAN и главу Лиги безопасного Интернета Екатерину Мизулину объединяет, прежде всего, любовь к своей стране. Об этом Ярослав Дронов рассказал в беседе с KP.RU.

Пока что пара не подтверждает и не опровергает слухи о своем романе. Более того, SHAMAN еще сильнее заинтриговал фанатов загадочным обещанием по поводу предстоящего концерта в марте.

«Нас объединяет любовь к России. А обо всем остальном узнаете 9 марта. На моей программе «Ты моя», — отметил артист.

В последнее время разведенного в прошлом году Ярослава Дронова все чаще стали видеть в компании Екатерины Мизулиной. Уже давно в сети ходят слухи об их романе, но пара до недавних пор не давала никаких намеков по этому поводу.

Однако после их недавнего визита в московскую школу № 1409 с концертом и автограф-сессией стало окончательно понятно, что между ними есть нечто большее, чем просто теплые дружеские отношения. Они вели себя друг с другом довольно мило, а потом и вовсе изобразили поцелуй на глазах у всех.

На кадрах видео, гуляющего по соцсетям, видно, как SHAMAN обнимает спутницу, скрывая их лица рукой, а затем возникает момент близости, который многие интерпретировали как поцелуй.

Ранее 5-tv.ru писал, как Айза прокомментировала поцелуй Мизулиной и SHAMAN.

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«Нас объединяет любовь»: SHAMAN рассказал про отношения с Екатериной Мизулиной

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