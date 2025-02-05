Хлеб — не враг фигуры: как правильно включить его в рацион для потери веса

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Нутрициолог Хлопова: хлеб может способствовать снижению веса

Нутрициолог рассказала о пользе хлеба при похудении

Фото: www.globallookpress.com

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Лишние килограммы, по словам нутрициолога, — результат общего избытка калорий.

Отказ от хлеба — не лучший способ похудеть, считает нутрициолог Юлия Хлопова. По ее словам изданию Газета.ру, хлеб — это источник не только углеводов, но и ценных минералов, которые могут помочь в борьбе с лишним весом.

«Хлеб — один из старейших продуктов питания, который люди используют уже тысячи лет. В его составе вода, мука, соль и дрожжи, а значит, он богат углеводами, клетчаткой, витаминами группы B и минералами, такими как магний, калий и железо», — объяснила эксперт.

Она также добавила, что хлеб не мешает снижению веса, если его правильно включить в рацион. Наоборот, цельнозерновой хлеб может помочь контролировать аппетит и снизить риск переедания.

«Цельнозерновой хлеб, благодаря клетчатке, дольше сохраняет чувство сытости. А углеводы дают энергию для тренировки и повседневной активности», — говорит диетолог.

Хлеб также оказывает позитивное влияние на психоэмоциональное состояние. Его полное исключение может вызвать стресс и срывы, что, в свою очередь, только усугубит проблему с лишним весом.

«Никто не набирает вес от одного продукта. Причина лишнего веса — это общий избыток калорий. Главное — это общий баланс в рационе», — подчеркивает она.

Если вы хотите похудеть, но не хотите отказываться от хлеба, нутрициолог советует выбирать цельнозерновой или бездрожжевой хлеб, а также изделия с добавками, например, с семенами льна, тыквы или орехами. Такие варианты будут не только вкусными, но и полезными, ведь они содержат больше питательных веществ и клетчатки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как лишний вес влияет на либидо. 

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