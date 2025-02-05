Или за стол, или в постель: как лишний вес влияет на либидо мужчин и женщин

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Нутрициолог Соколова: стабильный вес позволяет сохранять энергичность и либидо

Раскрыта связь либидо с лишним весом

Фото: 5-tv.ru

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Держать себя в форме полезно для всех сфер жизни, в том числе интимной.

Лишние килограммы не добавляют задора интимной жизни. И связано это не только с физическими неудобствами, а с негативным влиянием на либидо. Об, том, как связано сексуальное желание с параметрами фигуры, журналистам издания Lenta.ru рассказала тренер и нутрициолог Мария Соколова.

Эксперт отметила, что избыточный вес приводит к повышению уровня кортизола, гормона стресса, в организме. Он и подавляет либидо. У мужчин с ожирением возрастает количество женских гормонов пролактина и эстрогена, при этом тестостерон снижается, и это тоже ведет к снижению сексуальных аппетитов.

Сбрасывая избыточный вес, человек помогает своему организму стать более энергичным и сильным, а гормональный фон уравновешивается. Либидо, соответственно, возвращается в пределы нормы — и у мужчин, и у женщин. Также стимулируется выработка серотонина и дофамина, так называемых гормонов счастья, тоже способствующих восстановлению адекватной потенции.

Соколова предупредила, что резкое похудение и радикальные диеты могут не дать желаемого эффекта и удовлетворения. Из-за безуглеводного питания, например, тело испытывает стресс, а он в свою очередь снизит эмоциональный фон и либидо. Лучше консультироваться с доктором и питаться сбалансировано с дефицитом калорий. Килограммы будут уходить не так быстро, зато без дискомфорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как газировка может помочь при похудении.

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